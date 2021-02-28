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Dünya Balıkesir Üniversitesi'ne 1500 kişilik kız yurdu
Dünya

Balıkesir Üniversitesi'ne 1500 kişilik kız yurdu

Balıkesir Üniversitesine kampus alanına yapılacak bin 500 kişilik KYK Kız yurdunun ihalesi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:13:00 -
Balıkesir Üniversitesi'ne 1500 kişilik kız yurdu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş kampüs alanına yapılacak olan 1500 kişilik KYK kız öğrenci yurdunun ihalesi 28 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiği açıklamasını yaptı. Kampus alanına yapılacak bin 500 kişi barınacak kız öğrenci yurdunun inşaatına bu yıl başlanacak.

Rektör Kuş yaptığı açıklamada bin 500 kişilik KYK Kız yurdunun ihalesi sonrası "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak'a, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik'e, Belgin Gökçe Uygur'a, Yavuz Subaşı'na, Mustafa Canbey'e, Mutlu Aydemir'e ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum. Süreçle ilgili olarak yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er'e ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

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