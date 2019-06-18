Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Balıkesir Üniversitesi bölümleri 2019, Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Balıkesir Üniversitesi bölümleri, Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Balıkesir Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Balıkesir Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Balıkesir Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Balıkesir Üniversitesi bölümleri 2019. Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Bigadiç MYO Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri taban puanları

İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

Susurluk MYO Laborant ve Veteriner taban puanları

Balıkesir MYO İnşaat Teknolojisi taban puanları

İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Kepsut MYO Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Balıkesir MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Balıkesir MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Balıkesir MYO Elektrik taban puanları

Balıkesir MYO Makine taban puanları

Edremit MYO Mekatronik taban puanları

Dursunbey MYO İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Balıkesir MYO Elektronik Teknolojisi taban puanları

Ayvalık MYO Mimari Restorasyon taban puanları

Altınoluk MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Edremit MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Balıkesir MYO Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları

Balıkesir MYO Grafik Tasarımıtaban puanları

Sındırgı MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Balıkesir MYO İnşaat Teknolojisi taban puanları

Balıkesir MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

Ayvalık MYO Turizm ve Otel İşletmeciliğitaban puanları

Sındırgı MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) taban puanları YÖK atlas için tıklayınız