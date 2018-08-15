Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:33
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheliye ait 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Balıkesir kent merkeziyle Edremit, Bandırma ilçeleri ve Çanakkale'deki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ