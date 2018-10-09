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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltında

8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 19:26
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltında

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı kişileri  sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilen şüpheliler  hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve  Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel  gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:26
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Bursa
  6. Burdur
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. FETÖ

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