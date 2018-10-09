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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 askeri personel gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 18:47
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:47
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Bursa
  6. Burdur
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. fetö

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