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Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:41
Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma’daki esnaflara 10 bin adet bayrak ile 20 bin adet Cumhuriyet konulu magnet dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla hazırlatılan bayrak ve magnetler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Masa ekipleri tarafından dağıtıldı. Cumhuriyet’in ilanın 95’inci Yıl dönümü nedeniyle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde dağıtılan bayraklar Balıkesir esnafı tarafından memnuniyetle karşıladı.,

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:41
  1. Balıkesir
  2. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  3. Türk Bayrağı
  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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