Balıkesir çağ atlayacak

Harun Sekmen İstanbul

AK Parti’nin Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Akit’e konuştu. Balıkesir için yeni bir ruh ve heyecanla yol çıktıklarını kaydeden Yılmaz, şehri bütün boyutlarıyla etüt ettiklerini belirterek, büyük bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatacaklarını vurguladı. Esnafından çiftçisine, hayvancılıktan sanayiye, girişimcisinden turizmine kadar her alanda destek sunacaklarını ve muazzam projeler hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, Balıkesir’i çok daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. ‘Beka’ vurgusunun yabana atılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ülkemizin geleceği açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Akit’e nezaket ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Görüşmede Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da yer aldı. Seçimlerin ele alındığı ziyarette, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

-Karesi Belediyesi’nin kurucu belediye başkanıydınız. Şimdi Cumhur İttifakı’nın Balıkesir Belediye Başkan adayı oldunuz. Projelerinizi dinleyebilir miyiz?

Yeni bir heyecan ve coşkuyla yola çıktık. Bu şehirde doğdum büyüdüm. Balıkesir’i iyi tanıyorum. 13 bin kişiyle şehir tasavvuru yaptık. 25 akademisyenle biz bu şehri didik didik tarttık. Projelerimizi öyle geliştirdik.

Kenti her yönüyle ele aldık

-Balıkesir’de yaşayan insanları ne bekliyor? İçeriği hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sanayi bölgeleri oluşturacağız, jeotermal seralar, küçükbaş hayvancılık bölgeleri, lojistik üslerini hayata geçireceğiz. Çiftçilerimize ve kadın girişimcilerimize destek vereceğiz. Turizmi canlandıracağız. Her esnafımıza dokunacak binlerce proje geliştirdik. Millet bahçeleri yapacağız, kent meydanları, yaşlı bakım evleri, kültür merkezleri ve müzeler açacağız.

-Coğrafi olarak da oldukça önemli bir şehir değil mi?

20 ilçesi 960 kırsal mahallesi var. Dört ayrı merkezi olduğunu düşündüğümüz bir şehir. 290 km sahil şeridi var. Adaları var, iki tane denize kıyısı var. Ticari olarak kullanılan 72 madenin 46 tanesinin en büyük rezervine de yine biz sahibiz. Çiftçilik ve hayvancılık sektörüyle Türkiye’yi doyuran bir şehiriz.

108 bin kişiye istihdam

-Bu sektörlere yönelik özel projeleriniz var değil mi?

Organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri, İvrindi, Karesi, Kepsut organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri, Jeotermal seraları kuracağız. Çiftçimize destek vereceğiz. Müşteri-pazar-üretici denklemini kuracağız ve markalaştıracağız.

-Sanayi alanında yatırımlarınız neler olacak?

Organize sanayi bölgeleri kuracağız. Küçük esnafımız bizim lokomotifimiz, onları güçlendireceğiz. 6.5 milyar lira sanayi yatırımı yapacağız. 108 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Lojistik üsleri kuracağız.

Dar gelirliye ev

-AK Parti ile birlikte sosyal belediyecilikte ivme kazandı. Bu alandaki projeleriniz nelerdir?

Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Kent müzeleri açacağız. Millet bahçeleri projelerimiz hazır. Kadın ve aile merkezleri, gençlik merkezleri, çocuk üniversiteleri kuracağız. Evde bakım hizmeti vereceğiz ve yaşlı bakım evleri kuracağız. Turizmi mutlaka canlandıracağız.

Kuvayı Milliye şehri

-Yerel seçimlere damga vuran ‘Beka’ söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Oylarımız Kürdistan’a” diyenleri gördük. Balıkesir Kuvayı Milliye şehridir. Bunlara en güzel cevabı sandıkta verecektir. FETÖ darbe girişimini yaşadık. Sur olaylarını yaşadık. Doğu Akdeniz’deki süreç herkesin malumu. Türkiye ekonomik olarak sıkıştırılıp, doğuda yapılmak istenenlere müdahale edilmesin isteniyor. Suriye’deki kirli planlara engel olmasın isteniyor. Seçim öncesi ekonomik baskılarla insanların tercihleri değiştirilmek isteniyor. Şu anki durum, yönetimsel değil. Ekonomik parametrelere göre değil, yerel yöneticilere göre seçimi değerlendirin mesajı var.