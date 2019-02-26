Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda Balıkesir Basket Kulübü, U16 kategorisinde il birinciliği müsabakalarında on maçın dokuzunu kazanarak il ikincisi oldu.

Balıkesir Basket Kulübü, U16 kategorisinde il birinciliği müsabakalarında on maçın dokuzunu kazanarak il ikincisi oldu.

Balıkesir Basket bu sonuçla Marmara bölge şampiyonasında il ikincisi olarak Balıkesir’i temsil etme hakkını elde etti. Balıkesir’de yapılacak olan şampiyona Balıkesir Basket U16 sayesinde oldukça renkli geçmeye aday. Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir’i doğrudan Türkiye Şampiyonasında temsil ederken, U16 Takımı da 5-9 Mart tarihlerinde şehrimizde yapılacak Bölge Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonası için vize mücadelesi verecek.

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