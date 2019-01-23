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Balıkçıların yeni umudu oldu! Kilosu sadece 1 lira

Balık fiyatlarındaki artış sonrası balıkçıların yeni umudu Çin sazanı oldu. Beyşehir Gölü'nde ağlara epeyce takılan Çin sazanının piyasa değerinin çok fazla olmaması hem balıkçıları hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:16
Balıkçıların yeni umudu oldu! Kilosu sadece 1 lira

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, sazan balığının azalması üzerine umutlarını piyasa değeri çok fazla olmayan Çin sazanına bağladı.

Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.

Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan ve pullu sazan ile levrek popülasyonunun azalması üzerine yeni arayışlar içerisine giren balıkçılar, gölün istilacı türlerinden olan ancak ekonomik değer taşımayan Çin sazanı yurt dışından ilgi görünce yönünü bu balığa çevirdi.

Gölden bolca çıkan Çin sazanı için ağ atmaya başlayan balıkçılar, avladıkları balığı kilogramı 1 lira karşılığında alıcılara teslim ediyor. Kış mevsimi ile birlikte avlanma miktarının fazla olması ise balıkçıların yüzünü güldürüyor.

"Kilosunu 1 liraya veriyoruz"

Gölde balıkçılık yapan Öcal Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde diğer türlerin avlanamaması nedeniyle gözlerini Çin sazanı
avına çevirdiklerini belirterek, "Bugünlerde göl sularından bolca çıkıyor. Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piyasada fazla yenen bir balık değil ama ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler tarafından çok tüketiliyor. O yüzden, Suriye'ye gönderiliyor." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise kendileri için geçim kapısı olan sazan balığının elektroşokla yapılan avlanma ve bilinçsiz avcılık nedeniyle azaldığını anlattı.

"Gölün istilacı balığı"

Levrek popülasyonunun da azaldığını aktaran Kavaklı, "Şu anda açıklarda zaten balık yok. Kıyı kesimlere yoğun Çin sazanı geliyor. Ama bu balığın avı da epey zahmetli oluyor. Ağı sermesi de takılan balığı toplaması da bir dert. Toplarken ağımıza da zarar veriyor. Gölün istilacı balığı ama bu mevsimde balıkçıların umudu haline geldi." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:16
  1. Çin sazanı

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