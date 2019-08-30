Sinop Limanı’nda çalışan balıkçıların sorunu yıllardır çözülemiyor.

Balıkçılar hem karayoluyla hem de deniz yoluyla limana girmekte güçlük çekiyor. Korucu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, “7 yıldır limanımızı doğru dürüst kullanamıyoruz. Bize sınırlarımız gösterilmedi. Limana giriş yollarımız çok sıkıntılı bir durumda. Liman girişindeki lokantaların masaları yollarımızı kapatıyor. Hem arabayla limana girmekte zorlanıyoruz, hem de tuttuğumuz balıkları boşaltmakta zorlanıyoruz. Burada hem park sorunumuz hem de teknelerimizi bağlayacak yerimiz yok. Bu gemi içinde yapılan özel lokantalar hem denizi hem de bizim işimizi işgal ediyor. Allah korusun liman içinde birine bir şey olsa ambulans bile girmekte zorlanacak. Av sezonumuz başlıyor. Bu duruma bir an önce çözüm getirilmeli” dedi.