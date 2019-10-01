Balıkçıların gözü meclisde

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan 16 maddenin daha disiplinli, kontrol edilebilir, izlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir sistem getireceğini belirterek, "Bu sistem şunu sağlayacak; Bu işle uğraşan insanlar, nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını bilecekler." dedi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenlenecek.

Prof. Dr. Kılıç, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınmasını zorunlu kılacak olan kanun teklifini, AA'ya değerlendirdi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 1971 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, dolayısıyla günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen bu kanuna ilave edilmesi gereken tarafların olduğunu belirtti.

Deniz servetinin hem Türkiye'nin hem de dünyada herkesin olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu nedenle öncelikle denizin korunması lazım ki gelecek yıllarda denizcilerimiz, balıkçılarımız denize açıldığı zaman 'Eyvah yine bir şey yok denizde' demesin. Bu felsefeyle hazırlanan birtakım değişiklikler var." dedi.

Su ürünleri üretimi ve avcılığı yapanların ve gemilerin, kayıt altına alınacağını anlatan Kılıç, "Özellikle deniz sermayemize büyük zarar veren dip trolü avlanmalarının kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanacak. İzinlerin daha düzenli bir sistem içinde verilmesine ihtiyaç var. Sizin avcılık yapmak istediğiniz miktar ile vatandaşların taleplerinin uyuşmasına ihtiyaç var. Türkiye'de yıllardır teknelere ruhsat verilememesine rağmen, zamanında o kadar çok verilmiş ki o denge hala korunamıyor." dedi.

Su ürünleri kanun teklifinde yer alan 16 maddenin daha disiplinli, kontrol edilebilir, izlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir sistem getireceğini belirten Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistem şunu sağlayacak; Bu işle uğraşan insanlar nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını bilecekler. Onu riske edemeyecekleri birtakım tedbirler var. Yine eski yasada birtakım cezai yaptırımlar vardı. Fakat 2005 yılında su ürünleriyle, balıkçılık ve avcılıkla alakalı yaptırımlar kabahatlere dahil edildiği için 2005'ten sonra yapmış oldukları bütün hatalardan dolayı mahkemelere dava açıyorsunuz, ancak görevsizlik kararı veriyor. Çünkü cezai yaptırımları yok. Kabahatler kanunu gereği birtakım idari para cezaları var. Hiç kimsenin doğru dürüst ceza almadan, yürüyen bir sistem vardı.

Yeni yasayı, Kabahatler Kanunu'na uygun olarak düzenliyoruz. Yeni maddelerin yaptırımlarını ve bunların cezai müeyyidelerini de günün fiyatlarına uygun hale getiriyoruz. Balıkçılar kendilerine birtakım ağır yaptırımlar geleceğini düşünebilir, hiç doğru değil. Gerçek balıkçılık yapmak isteyeni, bu işten geçim sağlamak isteyeni ve ülkenin de daha fazla balık üretimi yapmak istemesini birleştirecek olursak, herkesin beklediği bir yasal değişiklik olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da balıkçılık sezonunu açarken "Su ürünleri yasası en kısa sürede gelecek" dediğini hatırlatan Kılıç, "Balıkçıların bir an önce çıkmasını arzu ettiği, defalarca hazırlanıp meclise getirilmiş olmasına rağmen kanunlaştırılamayan, beklenen bir yasa." dedi.

Özellikle iç sularda sınırlandırılmış alanlarda ve yasaklanmış araçlarla avcılık yapıldığı taktirde, gemi ruhsatsızsa her şeye devletin el koyacağını ve kamuya geçirileceğini belirten Kılıç, gemi ruhsatlıysa birinci yasak avda bir ay, ikinci yasak avda iki ay, üçüncü yasak avda ise gemiye el konularak, avcılıktan men edileceğini söyledi.

Ruhsat almanın zahmetli bir süreç olduğunu, bu nedenle yasak avcılığın bundan sonra göze alınamayacağını, ağır cezaların geleceğini ifade eden Kılıç, avcılıkta bulunan kişi başına da ayrı ayrı ceza uygulanacağını kaydetti.

Kılıç, uygulanacak cezaların tüm bakanlıkların fikirlerini sundukları, büyük bir uzlaşmanın sonucu olarak ortaya çıktığını ifade ederek, "Hukuka uygun hareket edenleri koruyacak, bunun dışında hareket etmekte ısrar edenleri kesinlikle caydıracak bir yasa olacak." dedi.