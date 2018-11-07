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Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı takıldı

Ordu'da balık tutmak için Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesinde olan Uçar Balığı takıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı takıldı

Karadeniz'de avlanmaya çıkan Fatsalı balıkçıların ağına nesli tehlikede olan uçar balığı takıldı.

Balıkçıların ağına takılan ve yaklaşık 6 kilo ağırlığında olan uçar balığı görenleri şaşırttı.

Uzun zamandır büyük bir uçar balığının ağına takılmadığını belirten balıkçı Murat Aynacı, "Geçtiğimiz yıllarda uçar balıkları ağlarımıza takılırdı. Fakat son yıllarda bu balıklar ağlarımıza takılmıyor. Uçar balığının nesli tükenmekte ve eskisi gibi ağlara da takılmıyor. Çok lezzetli ve değerli bir balık türüdür. Balığı tuttuktan sonra hemen müşterisi aradı ve sattık. İnşallah bu tür balıklar devamlı ağımıza takılır da bizler de güzel paralar kazanırız" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
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