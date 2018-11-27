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Balıkçıların ağına takılanı görenler gözlerine inanamadı!

Düzce Akçakoca'da balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen bir çapa takıldı.

27 Kasım 2018 Salı 17:07
Balıkçıların ağına takılanı görenler gözlerine inanamadı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına tarihi çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, sabah saatlerinde ilçenin Melenağzı açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Yusufoğlu, ağına çapa takıldığını fark etti.

Çapayı ağdan çıkararak limana dönen Yusufoğlu, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri inceleme yaptı.

Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen çapanın incelenmek üzere, Düzce Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldığını ve ağına çapa takıldığını söyledi. Yusufoğlu, uzun uğraşlar sonucu ağdan çıkardığı çapanın zarara neden olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:07
  1. Düzce
  2. balıkçılar
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