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Dünya Balıkçıların ağına takılan köpek balığı küçük balıkları böyle yedi!
Dünya

Balıkçıların ağına takılan köpek balığı küçük balıkları böyle yedi!

Yurt dışında balıkçıların ağına takılan köpek balığı, tekneye çıkartıldıktan sonra binlerce küçük balığın içine düşünce balıkları yemeye başladı. O anlarda balıkçıların kaydettiği video sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:28:00 -

Yurt dışında balık avcıları, ağlarına takılan yavru köpek balığının görüntülerini videoya kaydetti.

Paylaşılan görüntülerde yavru köpek balığının tekneye çıkartıldıktan sonra, küçük balıkları yediği anlar yer aldı.

Kendini bir anda binlerce balığın içinde bulan yavru köpekbalığının halini gören balıkçılar gülmeye başladı.

Yavru köpekbalığını ağdan çıkartan balıkçılar, denize geri bıraktı. Video sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.

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