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Balıkçılara sıkı denetim

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, av sezonunun başlamasıyla denetimlerini sıkılaştırıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:14
Balıkçılara sıkı denetim

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, av sezonunun başlamasıyla denetimlerini sıkılaştırıldı.


İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince karaya çıkış noktaları, balıkçı barınakları,karayollarında balık taşıyan nakil araçlarında ve balık satış yerlerinde balıkların boy, tür ve zaman yasakları yönünden denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Denizlerimizde su ürünleri kaynaklarımızın korunması içinbalıkçılarımızın kurallara uygun olarak avcılık yapmaları önem taşımaktadır. Bu bağlamda İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından denetim çalışmalarına gece ve gündüz aralıksız devam edilecektir.Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri ve hijyen konusunda su ürünleri sektöründe farkındalığı artırmak amacıyla eğitim-yayım çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan posterler,balıkçı tekneleri, balıkçı barınakları, kooperatifler, işleme tesisleri ve balık satış yerlerinde görsel eğitim materyali olarak değerlendirilmektedir” denildi.


Açıklamada balıkçıların uyması gereken hususlarla ilgili ise şunlar kaydedildi:


“Denizlerden ve iç sulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. Uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden izin belgesi alınması zorunludur. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. İlimiz karasuları ve iç sularında avlanan, satışa sunulan balık çeşitlerindeki standart boy sınırlamaları ise barbunya 13, istavrit 13, levrek 25, lüfer 18, mezgit 13, palamut 25, hamsi 9, kefal 35 santimetre boylarında olmalıdır.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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