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Aktüel Balıkçı teknesinde yakalandılar
Aktüel

Balıkçı teknesinde yakalandılar

Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde yakalanan 143 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:29:00 -
Balıkçı teknesinde yakalandılar

Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde yakalanan 143 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında seyir halindeki durumundan şüphelendikleri balıkçı teknesini takibe aldı.

Ekipler, teknede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 143 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Kepez Limanı'nda karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Teknedeki 6 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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