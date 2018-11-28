Balık yemeğe gitti! Gelen hesaba şaştı kaldı

Trabzon'da gittiği restoranda hesabı isteyen Joao Pereira'ya "Sen hesabı Fenerbahçe maçında ödedin" yazılı adisyon geldi.

Trabzonspor'a geldiği günden beri gösterdiği istikrarlı performansıyla taraftarın gözdesi haline gelen Joao Pereira balık yemek için gittiği restoranda sürpriz bir adisyonla karşılaştı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyen ve performansıyla göz dolduran Pereira, bugün balık yemek için bir restorana gitti.

"Borcunuz Fenerbahçe maçında ödendi"

Yediği balığın hesabını ödemek isteyen Portekizli futbolcuya gelen adisyonda "Borcunuz Fenerbahçe maçında ödendi, yemeğin keyfini çıkarın" yazıyordu.

Pereira bu jesti sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.