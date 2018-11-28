THY- Euroleague
0553 313 94 23

Balık yemeğe gitti! Gelen hesaba şaştı kaldı

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, gittiği restoranda sürpriz bir adisyonla karşılaştı. Pereira'nın hesap isteğine restoran "Sen hesabı Fenerbahçe maçında ödedin" cevabını verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:25
Balık yemeğe gitti! Gelen hesaba şaştı kaldı

Trabzon'da gittiği restoranda hesabı isteyen Joao Pereira'ya "Sen hesabı Fenerbahçe maçında ödedin" yazılı adisyon geldi.

Trabzonspor'a geldiği günden beri gösterdiği istikrarlı performansıyla taraftarın gözdesi haline gelen Joao Pereira balık yemek için gittiği restoranda sürpriz bir adisyonla karşılaştı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyen ve performansıyla göz dolduran Pereira, bugün balık yemek için bir restorana gitti.

"Borcunuz Fenerbahçe maçında ödendi"

Yediği balığın hesabını ödemek isteyen Portekizli futbolcuya gelen adisyonda "Borcunuz Fenerbahçe maçında ödendi, yemeğin keyfini çıkarın" yazıyordu.

Pereira bu jesti sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:25
  1. Trabzonspor
  2. Joao Pereira

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman1 sa önce
    Restoran sahibine helalolsunfutbolcuya güzelbir jest yapmış
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
  1. MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor..
  2. Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi
  3. BBP ittifak kararını açıkladı!
  4. Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen kararı
  5. Bebekler kışın ishal olmaya yakındır
  6. GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in..
  7. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı..
  8. Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz..
  9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  10. Meteorolojiden uyarı
  11. "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan..
  12. Darbeci subaylar erlere "Babanızı..
  13. FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis..
  14. Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar!..
  15. WhatsApp'tan tepki çeken uygulama!..
  16. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
  17. FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız..
  18. Piyasalarda gün sonu
  19. Giresunspor moral arıyor
  20. "Biz çok hızlı gidiyorduk, yayaya..
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

Günün Karikatürü

28 Kasım 2018
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları