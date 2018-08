Balık yağı, Koenzim Q10 ve K2 vitaminin önemi

Balık yağı normalde insan vücudunda bulunmaz ve vücudumuz için oldukça değerlidir. Bu yüzden dışardan alınmak zorundadır. Faydaları saymakla bitmeyen balık yağını doktor kontörlü olmadan kullanmamak gerekir. Balık yağının faydalarını sıralayacak olursak şöyle diyebiliriz. Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız yüksek kolesterol, kanser, diyabet, Alzheimer, depresyon, kaygı bozuklukları ve birçok hastalığa destek olduğu söylenmektedir. Ayrıca sağlıklı bir hamilelik, cilt sağlığı ve göz kuruluğu gibi hastalıklara da katkıda bulunur. Balık yağının içinde herkes tarafından bilinen Omega3 yağ asidi bulunmaktadır. Hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde yardımcı olan asit bu asittir. Balık yağı çocukların beyin gelişiminde de olumlu yönde destekler. Balık yağının tüketildiği ülkelerde depresyon oranının tüketilmeyen ülkelere oranla daha düşük olduğu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Balık yağı her balıktan elde edilmemekle beraber somon, ton balığı, uskumru, sardalya gibi yağ bakımından zengin balıklardan elde edilmektedir. Soğuk sıkım veya pres elde etme yöntemlerindendir.Herşeyin zararının olduğu gibi balık yağının da zararları vardır. Kronik ve ciddi bir rahatsızlığımız varsa veya vücudumuz alerjik tepki gösteren bir yapıda ise kesinlikle doktora danışmamız gerekir. Kendi başımıza kesinlikle almamamız gerekmektedir. Ayrıca sürekli olarak kullanmış olduğumuz bir ilaç var ise balık yağı kullanmadan önce doktorumuza danışmamız gerekmektedir. Kısacası kullanmaya karar vermeden önce doktorumuza mutlaka danışmamız gerekmektedir. Doktorumuz kullanmamıza izin verdiği takdirde belirlediği dozda kullanmamız gerekmektedir.

K2 Vitamini

Çok bilinmeyen bir vitamin olan K2 vitamini kemiklerimiz ve arterlerimizin sağlığından önemli rol oynamaktadır. Özellikle bayanlar ilerleyen yaşlarda kemik sağlığıyla ilgili problemler yaşamaktadır. Bunlardan en önemlisi ise osteoporoz (Kemik erimesi)’dir. Bilindiği üzere kemiklerin gelişiminde kalsiyum etkilidir. Kalsiyum eksikliğinde halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz görülmektedir. Vücuda kalsiyum alındığında direkt olarak kemiklere geçmemektedir. K2 vitamini kalsiyumun kemiklere yerleşmesinde rol oynamaktadır. K2 vitaminden faydalanmak için D vitamine ihtiyaç duyulmaktadır. D vitamini eksikliğinde k2 vitamini kalsiyumu kemiklere iletemez ve kalsiyum damarlarda birikmeye başlar. Buda damarlarda sertleşmeye ve bazı kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verir. Ayrıca damarlardan kemiğe geçmediğinden dolayı kemik erimesi ve eklemlerde kireçlenmelere neden olur. K2 vitamini peynir gibi gıdalarda, süt ürünlerinin bir kısmında ve yumurta sarısında bulunmaktadır. K2 vitamini kalsiyumla birlikte alındığında özellikle menopozda olan kadınlarda kas kramp acısı çekenlerde, osteoporoz tedavisi görenler, kalp damar hastaları, damar sertleşmesi, depresyon – anksiyete rahatsızlığı yaşayanlar ve spor yapanlara destek sağladığı görülmüştür.

Koenzim Q10

Cildimize verdiği faydalardan iyi bir yaşlılık geçirmemize kadar birçok faydası bulunmaktadır koenzim q10 (CoQ10). Son yıllarda özellikle batılı ülkelerin çoğunda bireyler iyi bir yaşlılık geçirebilmek için her sabah kahvaltıdan sonra bu molekülü kapsül şeklinde almaktadırlar. CoQ10 birçok yiyecekte bulunmaktadır. Doğada çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Çoğunlukla kırmızı et, balık ve yumurtada bulunmaktadır. Yeşil yapraklı yiyecekler, meyveler ve yağlı tohumlar gibi besinlerde de bulunmaktadır. Ayrıca bitkisel besinlerin içinde en çok portakal, çilek, karnabahar ve susam tohumunda bulunmaktadır. Hücrelerimiz için vazgeçilmez bir madde olarak düşünülmektedir. Çünkü hücredeki enerjiyi üretmekten tutun antioksidanları korumaya kadar birçok şekilde kullanılmaktadır. Hücre içinde ATP üretimine katkı sağlayıp bu ATP’den enerji elde edilmesin yardımcı oluyor. Böylelikle hücreye gerekli olan enerji sağlanmış oluyor ve haliyle hücre daha genç kalıp, daha uzun yaşıyor. Buda yaşlanmayı geciktirdiği cildimizi de genç tuttuğunu göstermektedir. Vücudumuzun serbest radikallerden etkilenip zarar görmesini azaltmak istiyorsak Co Q10 alımına dikkat etmemiz gerekmektedir. Co Q10 oldukça pahalı bir madde olduğundan dolayı kapsül şeklinde almak bütçe açısından herkese hitap etmeyebilir. Her şey de olduğu gibi koenzim q10 alırken de oldukça dikkatli olmak gerekir. Yağda eriyen bir madde olduğundan dolayı tok karınla almak daha faydalıdır. Cildi gençleştirme özelliği olduğundan dolayı krem üreticilerinin de dikkatini çekmiş durumda. Birçok ünlü marka ürünlerinde bu molekülü kullanmakta. Düzenli olarak kullanıldığı zaman kan basıncını ayarlama özelliğine sahiptir. Tansiyon ilacı olarak kullanılamaz fakat besin desteği olarak bu maddeyi kullandığımızda kan basıncımızın ayarlanmasının kolaylaştığını görebiliriz. Koenzim q10’un ciddi bir yan etkisinin olmaması da kullanılması açısından kolaylık sağlamaktadır.

Kaynak: syu.com.tr