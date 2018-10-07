Balık yağı çocuğa kilo aldırmıyor

Balık yağının önemi içindeki omega-3’ten geliyor. Balık yağının verdiği enerji çocuğa kilo aldırmaz. Hem de baldan daha baskın enerji vermesine rağmen.

Balık yağı çocuklardaki depresyonu da hafiflettiği belirtiliyor. Bu çocuktaki iştahsızlığın önüne geçiyor.. Ancak bu etki her çocukta da olmayabiliyor.

Ne var ki kokusu yüzünden çocuklarımıza balık yağı içirmek zordur.

Balık yağı içmekte zorlanan çocuklar için balık yedirmek de aynı olumlu beslenmeyi sağlar.

Diğer taraftan yeşil yapraklı bitkiler, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, kuru fasulyede de balıktaki kadar olmasa da Omega-3 yağ asitleri bulunur.

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

Omega 3 yağ asitleri kalp krizinde etken bir rol oynayan trigliserit seviyesini azaltmaya yardım ediyor. Kanın akışkanlığına destek sağlayarak, kalp tarafından kolayca pompalanmasına yardımcı oluyor. Kalp krizi riskini düşürüyor.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Vücuttaki kötü huylu hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını engelliyor. Ayrıca bağışıklık sistemine destek oluyor. Göğüs, prostat ve kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser riskinin düşürülmesinde yararlı oluyor.

Kanı inceltip damarları koruyor ve pıhtılaşmayı önlüyor. El ve ayak parmaklarının dolaşıma bağlı üşümesini önlüyor veya azaltıyor.

İnsülinin işlevini artırıyor, özellikle tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor.

Serbest radikallere karşı savaşarak cilt hücrelerinin yaşlanmasını engelliyor. Hücreleri yenileyip cildi güzelleştiriyor.

Kanın beyin damarlarında rahatça dolaşmasını sağlayarak migren tipi ağrıları önlüyor.

Başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere, sedef, astım ve alerji gibi hastalıkların tedavisinde önemli rol oynuyor.