Balık ve yoğurt yan yana gelir mi?

Balık ile birlikte yoğurt yemenin besin zehirlenmesine yol açtığı bilgisi sürekli gündeme gelir. Ama bu bilgi yanlış bilgidir. Bu bilginin yanlış olduğunu uzmanlar defalarca vurgulamıştır. Birçok ülkede ve ülkemizde balığın yanına yoğurt ürünleri servis eder.

Sağlık Bakanlığınca yapılan panellerde özellikle soğuk kış günlerinde yenilen balığın, içerdiği yağ asitleri sebebi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olduğu aktarıldı. Önemli olan her ikisinin de taze olması gerekliliği vurgulandı.

Bayat olan balıklarda gıda zehirlenmenize yol açabilir. Bu durumlar neler yapabiliriz?

- Dondurulmuş balık alırken mutlaka dikkat edin.

- Mevsiminde tüketin.

- Çiğ olarak tüketmeyin.

- Alınan balıkları soğuk ortamlarda tutun.

- Balıkların üzerinde bulunan pulların canlı olmasına dikkat edin.

- Balık alırken gözlerinin canlı olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

- Bilinmeyen ve güven vermeyen yerlerden balık almayın.