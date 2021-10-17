  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Balık ve yoğurt yan yana gelir mi?
Kadın - Aile

Balık ve yoğurt yan yana gelir mi?

Balık ile birlikte yoğurt yemenin besin zehirlenmesine yol açtığı bilgisi sürekli gündeme gelir.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:49:00 - 2021-10-17 19:54:46
Balık ve yoğurt yan yana gelir mi?

Balık ile birlikte yoğurt yemenin besin zehirlenmesine yol açtığı bilgisi sürekli gündeme gelir. Ama bu bilgi yanlış bilgidir. Bu bilginin yanlış olduğunu uzmanlar defalarca vurgulamıştır. Birçok ülkede ve ülkemizde balığın yanına yoğurt ürünleri servis eder.

Sağlık Bakanlığınca yapılan panellerde özellikle soğuk kış günlerinde yenilen balığın, içerdiği yağ asitleri sebebi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olduğu aktarıldı. Önemli olan her ikisinin de taze olması gerekliliği vurgulandı.

Bayat olan balıklarda gıda zehirlenmenize yol açabilir. Bu durumlar neler yapabiliriz?

- Dondurulmuş balık alırken mutlaka dikkat edin.

- Mevsiminde tüketin.

- Çiğ olarak tüketmeyin.

- Alınan balıkları soğuk ortamlarda tutun.

- Balıkların üzerinde bulunan pulların canlı olmasına dikkat edin.

- Balık alırken gözlerinin canlı olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

- Bilinmeyen ve güven vermeyen yerlerden balık almayın.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Angola ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, F-35'ler için ödenen paraya karşılık..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Eğitim

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yüksek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay