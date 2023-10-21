Evdeki balık kokusu nasıl geçer? İşte etkili ve pratik yöntemler

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, levrek, hamsi, lüfer gibi balıklar sofralarımızda yer almaya başladı. İsterseniz tavada, isterseniz de fırında yapabileceğiniz balık yemeği ne kadar lezzetli ve sağlıklı olsa da, sonrasında eve sinen balık kokusu yüzünden evde pişirmekten çekinebilirsiniz. Ancak vereceğimiz bazı tüyolarla eve sinen balık kokusundan kurtulabilirsiniz. İşte, evdeki balık kokusunu gideren yöntemler:

Tavaya 4-5 Dilim Limon Koyun

Balık kokusuna en iyi gelen şey limondur. Balık pişirdikten sonra oluşan kötü kokuyu gidermek için limonu dilimleyin. Tavadaki kızgın yağın içerisinde kestiğiniz limon dilimlerini ekleyin ve kızartın. Bu esnada balık kokusunun kalmadığını göreceksiniz.

Tencereye Sirke-Defne Yaprağı ve Karanfil Koyun

Balığı pişirirken pişirme kabının içerisine defne yaprağı koyun. Pişirme işlemi bittikten sonra bir tencerenin içerisini suyla doldurun. Tencereye sirke, çubuk tarçın ve karanfil koyarak kaynatın.

Izgara Balıklara Defne Yaprağı

Defne yaprağı, kötü kokuları gidermek için en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Balıkları ızgarada pişirecekseniz, balıkların arasına mutlaka defne yaprağı yerleştirin.

Vanilya Kaynatın

Vanilya da hoş kokusuyla, esans olarak kullanılan bir malzemedir. Balıkları pişirirken başka bir tencerenin içerisine vanilya ve su ekleyerek kaynatın. Vanilyanın güzel kokusu sizi mest edecektir.

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Kokulu Mum-Tütsü

Balıkları pişirirken odada kokulu mum yakın. Pişirme işleminin ardından da tütsü yakabilirsiniz.

Çatal Bıçağa Sinen Balık Kokusunu Kahve İle Çıkartın

Balık kızarttıktan sonra mutfağa sinen kokudan kurtulmak için 1 çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı sirkeyi cezvede kaynatın. Tabak, çatal ve bıçaktan kokuyu çıkarmak için bulaşık suyuna bolca kahve telvesi ekleyin ve telve ile ovarak yıkayın. Elinize sinen balık kokusundan ise ellerinizi limonla ovalayarak kurtulabilirsiniz.

Elinizi Limonla Ovun

Ele sinen balık kokusundan kurtulmanın en kolay yolu ise yarım limon ile elleri ovalamaktan geçiyor. Elinizi iyice ovaladıktan sonra, soğuk suyla durulayabilirsiniz.