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Kadın - Aile Balık kokusu nasıl geçer?
Kadın - Aile

Balık kokusu nasıl geçer?

Mutfakta, evde balığın sinmiş kokusundan nasıl kurtulabiliriz? İşte pratik çözümler

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:57:00 -
Balık kokusu nasıl geçer?

Balık kokusunu evden ve elimizden nasıl çıkarmamız gerektiği hakkında kısa ve öz bilgileri sizler için derledik.

Balık kokusu için pratik çözümler

Öncelikle fırında balık pişirirken balığın yanına limon koymak balığın ağır kokusunu azaltır. Bu sayede fırını temizlemek kolay olur ve evde daha az balık kokusu yayılır. 

Sirkeli suyla balık pişirdiğiniz fırını silerek balık kokusundan kurtulabilirsiniz.

-Boş bir sprey şişesine sirke ve su koyun. Karbonatı serpiştirdiğiniz her alana bu spreyden sıkın. 3 dk bekleyin ve sünger yardımıyla silin.

- Küçük bir tencereye bir miktar su doldurun ve üzerine yarım çay bardağı sirke dökün. Ve bu suyu kaynatın. Mutfağınızda oluşmuş bütün balık kokusunu içine çekecektir.

- Yine boş bir tencerenin yarısını dolduracak kadar su doldurun. İçine göz kararı limon suyu, karanfil, tarçın çubuğu ve varsa defne yaprağı atın. Su kaynadıkça balık kokusunun esamesi bile okunmayacak.

- Küçük bir tencerenin içine bir miktar su ve vanilya dökün ve karıştırın. Kaynamaya bırakın ve eviniz mis gibi koksun.

Balık kokusunu elden çıkaran yöntemler:

- Yarım limonu eline sık ve limon kabuklarını elinde ovalayın.

- Biraz diş macununu elinize sıkın ve sabun gibi ovalayın. Daha sonra suyun altında güzelce duruladığınızda elinizde balık kokusu kalmaz.

- Elinizin dayanabileceği sıcaklıkta çayı avuçlarınıza dökerek güzelce yedirin, parmak aralarınıza ve bileklerinize kadar.

 

 

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