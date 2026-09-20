"Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın": Ordu'da hamsili simit fırından çıktı

Ordu'da fırın işleten Bahtiyar Bodur, balık ekmekten esinlenerek hamsiyi simitle birleştirdi ve hamsili simit üretmeye başladı. Yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yapan Bodur, Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden hamsiyi, geçmişi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanan simitle bir araya getirdi.

İlk müşterilerden olumlu geri dönüşler alan Bodur, talebin artması halinde farklı balık türleriyle de simit üretmeyi planladığını söyledi.

Bodur daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı çeşitlerde simitler üreterek yeni lezzetler denedi. Mesleğe başladığı günden bu yana simitte fark oluşturmak istediğini anlatan Bodur, şunları söyledi: "Simidin her türlüsünü denemeye çalıştık. Fındıklı, fıstıklı, meyveli denedik ve hepsi beğenildi. En sonunda ise biz bunu hamsiyle birleştirmek için denemelere başladık. Yaptığımız denemelerin ardından güzel olduğu müşterilerimiz tarafından iletildi. Şu anda yeni bir ürün ve üretimine başladık. İnşallah devam etmeyi düşünüyoruz."

Mevsimsel ürün: Talep artarsa levrek ve istavrit de denenecek

Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu, kışın güzel olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti. Bodur, simidin geçmişine de değindi: "Simit geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu."

Ön pişirilen hamsi baharatlanıp hamurla birleşiyor

Fırında simit yapımında çalışan Gül Sarıyer, hamsili simidin hazırlanışını anlattı. Sarıyer'in aktardığına göre temizlenen hamsiler önce fırında ön pişirmeden geçiriliyor, ardından farklı baharatlarla tatlandırılıp hamurla buluşturuluyor.

Hamura simit şekli verildikten sonra ürün fırınlanıyor ve yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Sarıyer, ortaya lezzetli bir ürün çıktığını kaydetti.

Hamsili simidi deneyen müşteriler lezzeti beğendiklerini dile getirdi. Bazı müşteriler tadını ekmek arası hamsiye benzetirken, bazıları hamsili pilavı andırdığını söyledi.