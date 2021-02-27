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Kadın - Aile Balık çorbası nasıl yapılır? Kolay balık çorbası tarifi
Kadın - Aile

Balık çorbası nasıl yapılır? Kolay balık çorbası tarifi

Balık çorbası yapılışı | Leziz ve besleyici bir çorba tarifi arayanlar balık çorbası tarifini mutlaka denemeli. Bu leziz çorba çocuklarınız için de son derece faydalı olacaktır. Tam ölçülü balık çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:41:00 -
Balık çorbası nasıl yapılır? Kolay balık çorbası tarifi

Tüm ailenizin damaklarını şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; balık çorbasını mutlaka denemelisiniz.

Kolay balık çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy levrek
  • 6 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet kereviz sapı
  • 1 adet defne yaprağı
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım limonun suyu

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 adet limon suyu

Balık çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle balığı ayıplayıp, temizleyin.

Balık ve suyu tencereye alın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını doğrayın.

Tüm malzemeleri tencereye alın.

Ocağın altını açın ve suyu iyice kaynatın.

Haşlanan balığı sudan alın. Suyu iyice süzün.

Temiz bir su elde edene kadar süzmeyi sürdürün.

Balık suyunu ve balıkları tencereye alıp ocağı açın.

Bir kasede limon suyu ve yumurtayı çırpın.

Balık suyundan ekleyip terbiyeyi ılıştırın.

Ardından terbiyeyi tencereye ekleyip karıştırın.

10 dakika sonunda çorbanın altını kapatın.

Afiyet olsun. 

Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi
Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi

Kadın - Aile

Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi

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