'Balık Ayhan Gelecek Partisi'ne katıldı' iddiası

medyanotu.com'un haberine göre; Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı'nın Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'ne katıldı iddia edildi.

'1. Olağan İl Kongresi'nde duyuruldu'

Yaptığı skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan İl Kongresi'nde Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı'nın partiye katıldığı duyuruldu.

Balık Ayhan kimdir?

Şarkıcı Balık Ayhan, İstanbul'da Hacıhüsrev’de dünyaya geldi. Aslen Roman bir ailenin çocuğu olan Balık Ayhan, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Hacıhüsrev’de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile müzikle tanışan Balık Ayhan, ilk gerçek darbukasına 6 yaşındayken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlayan ve sonra özel hocalardan ders alan Balık Ayhan, ardından 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına adım attı.

1992 senesinde ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapan Balık Ayhan, daha sonra İstanbul İmparatorları ve Bab’ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına sürerek film müziklerine de imzasını attı.

Balık Ayhan lakabı nereden geliyor?

Balık Ayhan, lakabını küçükken mahallenin büyüklerinin kendisini sevmek için annesinin kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Balık Ayhan olarak bilinen Aydın Küçükboyacı, önceki senelerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.