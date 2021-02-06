  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Balık avı yasağı kalktı mı? Balık avı yasağı nerelerde kalkacak?
Yaşam

Balık avı yasağı kalktı mı? Balık avı yasağı nerelerde kalkacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı son açıklamaların ardından balık avı yasağı için bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Karadeniz’in bazı bölgelerinde hamsi avı için getirilen kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki, Balık avı yasağı kalktı mı? Balık avı yasağı nerelerde kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 20:19:00 -
Balık avı yasağı kalktı mı? Balık avı yasağı nerelerde kalkacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada Karadeniz’in bazı bölgelerinde hamsi avı için getirilen kısıtlamaların 7 Şubat tarihi saat 00.01’den itibaren sona ereceğini belirtildi.

Bakan Pakdemirli, hamsi avcılığında “3x10” gün olmak üzere uzatma yaptıklarına işaret etti. Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür eden Bakan Pakdemirli, kısıtlamanın 7 Şubat tarihi saat 00.01’den itibaren sona ereceğini belirtti.

Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını ifade eden Pakdemirli, av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verilmesi gerektiğini açıkladı. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirleneceğini ifade etti. Bunun üzerine Pakdemirli, avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
16 bin firmaya ‘Yerli Malı Belgesi’
Ekonomi

16 bin firmaya ‘Yerli Malı Belgesi’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılında “Yerli Malı” belge sayısının geçtiğimiz yıl 2019 yılına göre yüzde 6,5 artarak 16 bi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
Türkiye'ye karşı yeni hamle! Bir ülke daha Doğu Akdeniz'e...
Dünya

Türkiye'ye karşı yeni hamle! Bir ülke daha Doğu Akdeniz'e...

Yunanistan'la Türkiye arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Fransa'nın bölgeye uçak gemisi göndermesinin ardından İngiltere'de benze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay