Balık avı yasağı kalktı mı? Balık avı yasağı nerelerde kalkacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada Karadeniz’in bazı bölgelerinde hamsi avı için getirilen kısıtlamaların 7 Şubat tarihi saat 00.01’den itibaren sona ereceğini belirtildi.

Bakan Pakdemirli, hamsi avcılığında “3x10” gün olmak üzere uzatma yaptıklarına işaret etti. Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür eden Bakan Pakdemirli, kısıtlamanın 7 Şubat tarihi saat 00.01’den itibaren sona ereceğini belirtti.

Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını ifade eden Pakdemirli, av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verilmesi gerektiğini açıkladı. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirleneceğini ifade etti. Bunun üzerine Pakdemirli, avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacağını açıkladı.