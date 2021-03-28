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Yaşam Balık av yasağı ne zaman 2021 | Balık yasağı ne zaman başlayacak?
Yaşam

Balık av yasağı ne zaman 2021 | Balık yasağı ne zaman başlayacak?

Balık yasağı başladı mı? Nisan ayına kısa bir süre kala pek çok kişi balık av yasağının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, balık yasağı ne zaman başlayacak? Balık yasağı kaç ay sürece 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:44:00 -
Balık av yasağı ne zaman 2021 | Balık yasağı ne zaman başlayacak?

Her yıl nisan-eylül ayları arasında balık yasağı başlıyor. Böylece balıkların çoğalması amaçlanıyor. Bu sene ocak-şubat ayları arasında hamsilerin küçülmesi sebebiyle Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar nisan ayına kısa bir süre kala av yasağının hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Balık yasağı başladı mı?

Balık av yasağı ne zaman 2021 | Balık yasağı ne zaman başlayacak?

Balık yasağı 15 Nisan 2021'de başlayacak. Balıkçıların aylar sürecek hasreti ise 1 Eylül 2021'de sona erecek. Bu süreçte balık tezgahlarında dondurulmuş balıkları ve çiftlik balıklarını bulmanız ise mümkün.

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