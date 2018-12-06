Balığın bu faydalarını biliyor musunuz?

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan balık tüketiminde her ne kadar dünya genelinin gerisinde kalsak da, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz balık çeşitliliği konusunda oldukça zengin. Peki, biz doktorların her fırsatta söylediği balık tüketimi, sağlığınız için neden bu kadar önemli? Bir Karadenizli olarak benim için vazgeçilmez bir besin kaynağı olan balık, iyi bir protein kaynağı olması sebebiyle tok kalma süresini uzatır. Küçük ya da büyük fark etmez, tüm balıkların sağlığımıza oldukça faydası var. İnsan vücudunda üretilmeyen Omega 3 yağ asidi, vücudumuz için oldukça gerekli. Öyle ki, Omega 3 yağ asidi bizi kalp-damar hastalığı risklerine karşı korur.

RİSK ORANI YÜZDE 22 AZALIYOR

Amerikan Kalp Derneği'nin, deniz ürünlerinin sağlığa yararlarıyla ilgili yakın tarihli yaptığı bilimsel bir çalışma, haftada en az bir kez somon, ton balığı ya da uskumru gibi yağlı balıkların tüketilmesinin kalp krizi ve diğer ciddi kardiyovasküler problemleri önlemeye yardımcı olabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan diğer çalışmalara göre, yağlı balık yiyen kişilerin, balık yemeyen kişilere oranla yüzde 22 daha düşük koroner arter hastalığına yakalanma riski bulunuyor.

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Gücünüzü tamamen artırabilmek için, yediğiniz balığın yeterince iyi yağ içerdiğinden emin olun. Somon, ton balığı, uskumru ve sardalya gibi omega 3 yönünden zengin balıkları tüketin.

Balık tüketmek, çocuk sahibi olma şansınızı artırabilir. Özellikle omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin olan somon balığı, kadınların yumurta kalitesini artırıyor.

Balık tüketimi erkeklerde de sperm kalitesini artırarak baba olma şansını artırıyor. Bu etkisini artırabilmek için yağlı balıklar olan somon, uskumru gibi omega 3 zengini balıkları haftada iki kez tüketin.

Haftada iki kez balık tüketenlerin bağışıklık sistemi daha güçlü olur. Mevsimlik balık; çinko, iyot ve iyi oranda esansiyal amino asit içeriyor. Bu özelliği ile grip, nezle, kalp ve diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Araştırmalar, yeterli miktarda omega 3 yağ asidi alan kadınların daha az meme kanseri riski taşıdığını göstermiştir.

Omega 3 zengini yağlı balıkları haftada iki kez tüketin.

Omega 3, aynı zamanda göz sağlığına olumlu etkide bulunarak göz sinirlerinin gelişimini sağlar. Araştırmalar, omega 3 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya koymuştur.

Balık tüketerek tansiyonunuzu düşürebilirsiniz. Somon gibi soğuk su balıkları, yüksek tansiyonu düşürmeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, doymuş yağları omega-3 ile değiştirmek (somon, sardalya ve ringa balığı) iyi kolesterolü yüzde 4 gibi bir oranda artırabilir.