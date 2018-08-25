Balgamınızın rengi hastalık habercisi olabilir!

Balgam (mukus) farklı renklerde olabilir; beyaz, sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi, siyah. Peki balgamınızın rengi ne anlama geliyor? Balgamınızın rengi akciğerler ve solunum sisteminin diğer organlarla olan ilişkisi hakkında birçok bilgi verir.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Melih Çiçek, balgam ve renkleri hakkında şunları ifade etti:

AÇIK

Berrak mukus normaldir. Su, tuzlar, antikorlar ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerinden oluşur. Solunum yollarında üretildikten sonra, çoğu boğazın arkasından iner ve yutulur.

BEYAZ

Beyaz mukus burun tıkanıklığı sinyalleri verir. Burun boşluğu sıkışık olduğunda, dokular şişer ve iltihaplanır, bu da mukusun solunum yolundan geçişini yavaşlatır. Bu olduğunda, mukus daha kalın ve bulutlu veya beyaz hale gelir.

SARI

Sarı mukus, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon bölgesinde veya başka tür bir inflamatuar hasar bölgesinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

Beyaz kan hücreleri, mikroplarla savaşmaktan sorumlu olan bağışıklık sisteminin hücreleridir. Enfeksiyonla savaşmaya devam ederken, mukusa sarımsı bir renk verirler.

YEŞİL

Vücutta solunum sisteminin bakterilerle iltihaplanması nedeniyle oluşan balgam yeşil renkte olabilir. Özellikle akciğer apsesi, kronik bronşit, bronşektazi, zatürre gibi akciğer hastalıklarında kişilerde yeşil balgama rastlanır. Astım hastalarında da yeşil balgam görülebilir. Bağışıklık yanıtı sırasında üretilen beyaz kan hücreleri, mikroplar ve diğer hücreler ve proteinler balgama yeşil renk verir.

KIRMIZI

Kırmızı balgam kanın varlığına işaret eder. Balgamda kan görülmesine ilişkin pek çok neden vardır. Solunum yolu enfeksiyonları (öksürük gibi) bazen akciğerlerde veya hava yollarında küçük kan damarlarının tahrişine neden olabilir ve bu da kanamalara sebep verebilir.

Diğer durumlarda mukustaki kan ciddi bir tıbbi durumun varlığına işaret edebilir.

KAHVERENGİ

Kahverengi balgam muhtemel bir kanamayı gösterebilir ve eğer öyleyse, muhtemelen bir süre önce meydana gelen kanamadan kaynaklanıyor olabilir. Parlak kırmızı veya pembe balgam, kanamanın daha yakın bir tarihte olduğu anlamına gelir.

SİYAH

Siyah mukus mantar enfeksiyonunun varlığına işaret edebilir. Siyah balgamı olan biri, özellikle bağışıklık sisteminin zayıflamış olması durumunda derhal doktora başvurmalıdır.

NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Yeşil, sarı veya kalınlaşmış balgam varlığı daima bir enfeksiyonun varlığına işaret etmez. Ayrıca, bir enfeksiyon varsa, balgamın rengi, bir virüs, bir bakteri veya başka bir patojenin buna neden olup olmadığını belirtmez. Basit bir alerji de mukus renginde değişikliğe neden olabilir.

Beyaz, sarı veya yeşil mukusu olan, bu belirtileri birkaç günden fazla gösteren veya ateş, titreme, öksürük ve sinüs ağrısı gibi diğer semptomları olan insanlar, doktorlarını ziyaret etmelidir. Bununla birlikte, doktordan randevu almadan evde birkaç gün beklemek büyük olasılıkla iyidir.

Yeni, koyu kırmızı, kahverengi, siyah veya köpüklü balgam belirtileri gösteren biri randevu almak için hemen doktorlarını aramalıdır. Bu semptomlar, derhal tedaviyi gerektiren daha ciddi bir tıbbi durumun belirtileri olabilir.

Beyaz, sarı veya yeşil balgama sahip olmak, genellikle evde tedavi edilebilir.

Dinlenmeye ve bol bol su içmeye çalışın.