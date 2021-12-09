Balgam söktüren şeyler neler?

Kış aylarında çeşitli sebeplerle hasta olan kişilerde balgam oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Balgamlı öksürük tedavisine ek olarak evde yapılabilecek bazı şeylerde vardır. Bunlar; bitki çayları tüketmek, sıcak duş almak, odanın ısısını ve nemini iyi ayarlamak, sıkı giyinmek, sigara kullanmamak, tozlu ortamlarda bulunmamak gibi şeylerdir.

Doğal balgam söktürücü yöntemler

Elma Sirkesi

Nane Yağı Nane yağı

Okaliptüs Yağı

Tuzlu Su Gargarası

Zencefil

Sarımsak

Zerdeçal

Nemlendirici

Balgam azaltan gıdalar

Çorbalar.

Su ve sıcak içecekler.

Kepekli pirinç, makarna, ekmek ve diğer tam tahıllar.

Sarımsak ve soğan.

Karnabahar, kereviz ve kuşkonmaz gibi sebzeler.

Brokoli, Brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler.

Zencefil, Limon

Balgam söktürücü tere

Tere otu kurutulup çayı da yapılır. Yüksek miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, potasyum, kalsiyum ve demir içerir. Çok güçlü bir balgam söktürücü olduğunu söyleyen Saraçoğlu iki ayda bir beş gün üst üste bir bağın bütününün tüketilmesini tavsiye eder.

Balgam türleri