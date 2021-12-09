Balgam söktüren şeyler neler?
Balgam, solunum yollarında meydana gelir ve sümüksü bir kıvamdadır.
Kış aylarında çeşitli sebeplerle hasta olan kişilerde balgam oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Balgamlı öksürük tedavisine ek olarak evde yapılabilecek bazı şeylerde vardır. Bunlar; bitki çayları tüketmek, sıcak duş almak, odanın ısısını ve nemini iyi ayarlamak, sıkı giyinmek, sigara kullanmamak, tozlu ortamlarda bulunmamak gibi şeylerdir.
Doğal balgam söktürücü yöntemler
- Elma Sirkesi
- Nane Yağı Nane yağı
- Okaliptüs Yağı
- Tuzlu Su Gargarası
- Zencefil
- Sarımsak
- Zerdeçal
- Nemlendirici
Balgam azaltan gıdalar
- Çorbalar.
- Su ve sıcak içecekler.
- Kepekli pirinç, makarna, ekmek ve diğer tam tahıllar.
- Sarımsak ve soğan.
- Karnabahar, kereviz ve kuşkonmaz gibi sebzeler.
- Brokoli, Brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler.
- Zencefil, Limon
Balgam söktürücü tere
Tere otu kurutulup çayı da yapılır. Yüksek miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, potasyum, kalsiyum ve demir içerir. Çok güçlü bir balgam söktürücü olduğunu söyleyen Saraçoğlu iki ayda bir beş gün üst üste bir bağın bütününün tüketilmesini tavsiye eder.
Balgam türleri
- Köpüklü balgam: Jölemsi, berrak ve köpüklü bir görünümdedir. ...
- İltihaplı köpüklü balgam: Jölemsi, bulanık ve köpüklüdür. ...
- Yapışkan balgam: Balgamın bazen ufak pulları bulunan bir türüdür.