Balgam neden olur? Balgam atmaya doğal tedavi yöntemleri...

Alt solunum yolları borularından akciğere kadar olan kısımda biriken mukus türüne balgam denir. Balgam, özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolları hastalıkları sonucu ortaya çıkar. Burunda ya da boğazda oluşan, katı ve sarımsı bir renge sahip olan balgam, ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Peki balgam neden olur? Balgam atmaya neler iyi gelir? İşte detaylar...

Balgam neden olur?

Balgam, yüksek oranda enfeksiyon virüsleri sonrası görülür. Virüs ve enfeksiyonlar sonucu, alt solunum yolları borularından akciğere kadar olan kısımda tıkanma olur. Bunun sonucunda da balgam oluşur. Ayrıca bazı gıdalar, sigara tüketimi, kirli ve kuru hava balgam seviyesini arttıran etkenlerdendir. Boğaz veya sinüslerde biriken balgam, evde doğal tedavi yöntemleri ile atılabilir. Ancak akciğerlerde artan balgam, ciddiye alınmalıdır.

Balgam hangi hastalıkların habercisidir?

- Kalp ritim bozukluğu

- Bronşlarda biriken iltihap

- Kronik astım

- Kistik fibroz

- Zatürre

- Akciğer kanseri

Balgam belirtileri nelerdir?

- Boğaz ve göğüste şiddetli ağrı

- Nefes almada zorlanma

- Yutkunmakta zorlanma

- Seste boğukluk

- Konuşma esnasında sürekli yutkunma

Balgam atmaya neler iyi gelir?

- Tuzlu su gargarası

Virüslere karşı oldukça güçlü olan tuz, çözücü özelliği sayesinde kısa sürede iltihabı vücuttan atar. Uzmanlar bu sebeple bir bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz ekleyerek gargara yapılmasını tavsiye eder. Bu yöntem, boğazda biriken virüslerin ve balgamın atılmasına yardımcı olur.

- Elma, bal ve limon karışımı

Bu karışım, güçlü bir balgam söükücüdür. İltihap sökücü ve mukolitik özellikleri ile birlikte mukus birikimini azaltır, hava kanallarını açar. Ayrıca öksürüğü de azaltır.

- Nane çayı

Nane çayı boğazı yumuşatır, öksürüğü keser. Balgamın atılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu çayın buharını solumak, ciğerlerin temizlenmesini ve açılmasını sağlar.

- Meyan kökü çayı

Meyan kökü iltihap önleyici ve balgam söktürücü özelliğine sahiptir. Bu sayede balgamın atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.