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Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü doğal tedaviler

Balgam, akciğerlerde ve alt solunum yollarında üretilen bir mukus türüdür ve bu bölgeleri nemli tutarak virüs gibi dış etkenlere karşı korumak için üretilir. Akciğerler hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sık rastlanır. Balgam söktürücü doğal tedaviler, balgam nasıl sökülür? Balgam söktürücü bitkisel tedavi, Balgam söktürücü bitkisel kür nedir? sorusu öksürük ve balgam hastaları araştırmakta.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:35
Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü doğal tedaviler

Balgam, akciğerlerde ve alt solunum yollarında üretilen bir mukus türüdür ve bu bölgeleri nemli tutarak virüs gibi dış etkenlere karşı korumak için üretilir. Akciğerler hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sık rastlanır. Balgam söktürücü doğal tedaviler, balgam nasıl sökülür? Balgam söktürücü bitkisel tedavi, Balgam söktürücü bitkisel kür nedir? sorusu öksürük ve balgam hastaları araştırmakta. 

Tuzlu su ile gargara yapın: Bir bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da himalaya tuzu ekleyip karıştırın ve karışımı yutmadan gargara yapın.

Okaliptüs yağı kullanın: Göğüs bölgenize masaj yaparak okaliptüs yağı sürün ve üzerini tülbentle sarıp yağın gözeneklerinize iyice nüfuz etmesini sağlayın.

Zencefil ve zerdeçal çayı ile karabiber ve kırmızıbiber tanelerini kaynatarak çay hazırlayabilirsiniz.

Havayı nemli tutun: Kuru hava ciğerlerdeki balgamın katılaşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için evinizde bir nemlendirme cihazı kullanabileceğiniz gibi, kalorifer peteklerinin üzerine ya da odada uygun bir yere bir kase su yerleştirin.

Bol bol su için: Ilık su içmek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olur.

Buhar soluyun: Sıcak ve nemli hava ciğerlerdeki katılaşmış balgamı yumuşatarak atılmasına yardımcı olur. En pratik yolu sıcak suyla duş alırken buharı 5-10 dakika solumaktır. Ayrıca bir kaseye sıcak su doldurup içine okaliptüs ya da nane yağı damlatarak birkaç dakika buharını soluyun. Buharın etkisini artırmak için başınızın üzerine bir havlu tutun. Dikkat: Bu yöntem çocuklara, hamilelere ve yüksek tansiyon hastalarına önerilmez!

Limon suyu için: Bir bardak ılık suya 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip için. C vitamini bakımından zengin olan limon çok iyi bir balgam söktürücü etkiye sahiptir.

Bitki çayı için: Özellikle zencefil ve zerdeçal çayı balgamın vücudunuzdan atılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca karabiber tanelerini ya da kırmızı toz biberi kaynatarak hazırlayacağınız çay da etkili sonuç almanızı sağlayabilir.

Bal yiyin: Antibakteriyel özelliğiyle bal çok yardımcı olacaktır.

Bal ve karabiber karışımı hazırlayıp masaj yaparak göğsünüze sürün. Üzerini tülbent benzeri bir bezle sarın ve birkaç saat bekletin. İki-üç gün yapacağınız bu uygulama da katılaşan balgamı yumuşatıp öksürükle atmanızı sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:35
  1. Balgam söktürücü doğal tedaviler
  2. balgam nasıl sökülür?
  3. Balgam söktürücü bitkisel tedavi
  4. Balgam söktürücü bitkisel kür nedir?

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