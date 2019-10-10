Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır. Havayollarında balğam arttığı için daha sık öksürük ile balgam çıkarma görülür ve balgam miktarı da artar. Havayollarında enfeksiyon durumunda balgam rengi koyu sarı veye yeşile döner ve bazen pis kokulu olur. Peki balgam için hangi doktora gidilir, Balgam için hangi bölüme gidilir, boğazda balgam için hangi doktora gidilir, öksürük ve balgam için hangi doktora gidilir? sorularını balgam şikayeti bulunan hastalar tarafından sorgulanmakta.

Solunum yoluyla vücuda giren istenmeyen madde ve bakterilerin uzaklaştırılması için filtre görevi görerek bu bölgelerin nemlendirilmesini sağlar. Antikor, su, protein ve bazı tuzlardan oluşan balgamın kendine özgü doğal rengi berrak ve açıktır. Özellikle akciğerler tarafından üretilen balgam öksürükle dışarı atılır.

Balgam neden olur?

Akciğerler hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sık rastlanır. Bebeklerin solunum yolları ve akciğerleri tam olarak gelişmediği için çok kolay bir şekilde toz, yabancı madde ve mikroplara maruz kalarak tahriş olur. Biriken mikroplar burun tıkanmasına, genizde mukus birikmesine ve solunum yollarının tahriş olmasına neden olarak bebeklerde balgamlı öksürük meydana getirir.

Balgam için hangi bölüme gidilmeli?

Balgam şikayeti için Kalp Damar Cerrahi hangi hastalıklarına gidilmeli.

Hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Hangi hastalığa hangi doktordan randevu alınır?