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Aktüel Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi
Aktüel

Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:34:17 -
Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinliler, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 103. yılında protesto etti.

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla Ramallah'ta gerçekleştirilen gösteride Balfour Deklarasyonu'na tepki olarak dövizler ile Filistin bayrakları taşındı.

Göstericiler, İngiltere'nin, Filistin halkının hakları konusunda yaptığı tarihi hata nedeniyle özür dilemesi ve Filistin devletini tanımasını talep etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'ye 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yaparken, bu adımın Balfour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkının ödediği bedellere bir tazminat olarak atılması gerektiğini dile getirmişti.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.


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