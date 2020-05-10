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Aktüel

Baldızını ve bacanağını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Erzurum’da baldızını ve bacanağını tabanca ile öldüren eski uzman çavuş Mükremin T.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:30:47 -
Baldızını ve bacanağını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Erzurum’da baldızını ve bacanağını tabanca ile öldüren eski uzman çavuş Mükremin T. adliyeye sevk edildi.


Olay, dün gece saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen Mükremin T. (41), 2 ay önce ayrıldığı eşinin kız kardeşi Hülya Ö.’nün (29) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen Mükremin T., bacanağı Fatih Ö. ve eşi Hülya Ö.’nün araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. Mükremin T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını vurarak öldürdü.


Olay yerinden hızla uzaklaşan Mükremin T. polis ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Ö. ve Hülya Ö.’nün katil zanlısı Mükremin T. bugün sabah yapılan işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edildi.

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