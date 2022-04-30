Baldıran otu nedir, faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? Baldıran otu zehirlenmesi belirtileri

Baldıran Otu, kötü kokulu, zehirli bir bitkidir. Küçük Baldıran ve Büyük Baldıran olarak iki kısma ayrılır. Hekimlik alanında, yani alternatif tıpta kullanılanı Büyük Baldıran'dır. Zehirli bitki olduğu için uzmanlar tarafından faydaları alınabilir. Bilmeyen, bitkiden anlamayan kişilerin uzak durması gereklidir.

Baldıran otu nedir?

Spazm çözücü ve ağrı kesici özellikleri olan Baldıran Otu, dahili olarak kullanılamıyor. Zehirli bitkiler gurubunda bulunan Baldıran Otunun doğru kullanılması durumunda, insan sağlığına fayda sağlayabilir. Küçük ve yayvan çiçeklere sahip olan bitkinin zehrini, insanlığın en bilgini sayılan Sokrates'e içirerek idam edildiği söylentiler arasındadır. Saçlar için kullanıldığı gibi ağrıyı kesmesi için kullanılabiliyor. Fakat bu faydalarını alabilmek için klasik diğer bitkiler gibi kullanımı mümkün olamıyor. Zehirli olduğundan, sadece işinin uzmanları olan kişilerden yardım almalısınız.

Baldıran otunun faydaları nelerdir?

Baldıran otu, maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Kimi zaman şeytantersi, yılan otu, baldırgan gibi isimlerle bilindiğine rastlanılabilir. Akrabası olması sebebiyle görünümü maydanoza oldukça benzemekte, hatta kimi zaman maydanoz ile baldıran otu karıştırılabilmektedir. Ancak büyük oranda benzemekle beraber birbirlerinden ayırmaya yarayan ciddi farklar da mevcuttur. Örneğin baldıran otu kimi zaman çok uzun boylu olabilmektedir. Bilindiği üzere maydanozun böyle bir yetisi yoktur. Ayrıca baldıran otu, boyunun en üstünde bir tutam çiçek de açmaktadır.

Safi yaprak görünümünden ibaret olan maydanozda yine böyle bir özellik gözlenmez. Fakat iş yaprak konusuna gelince ciddi anlamda iki bitki de benzerlikler arz etmektedir. Bu benzerliğe sıkça değinmemizin sebebi ise aslında bir tehlikeden kaynaklanmaktadır. Baldıran otu ile maydanozu karıştırmak, kimi zaman ölümlere dahi yol açabilmektedir. Çünkü baldıran otu, esasında zehirli bir bitkidir. Kaynatılması ile bu zehirli etkinin ortadan kalktığı bilinse dahi, kesinlikle ve kesinlikle kullanımının bir bilene danışılmasında azami fayda vardır.

Baldıran otunun bir haddi aşan kullanımı ile (ki bu sınır yaklaşık olarak 6 gram şeklinde bilinmektedir) ölümlere, kalıcı sakatlıklara neden olduğu bilinmektedir. İnsanlar için böyle olmakla birlikte, hayvanlarda daha da düşük seviyede bir tüketim ölümle sonuçlanabilir. Bu sebeplerden ötürü, baldıran otunun kullanımında çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Tüm bunlara rağmen, baldıran otu şifalı bitkiler olarak bilinen türler arasında da yer almaktadır. Zira bitkisel tedavi açısından etkili olan baldıran otunun faydaları, bu durumun haklılığını gözler önüne sermektedir. Söylediğimiz gibi; kullanımında çok dikkatli olunması gereken baldıran otu, fayda bakımından şu tip özelliklere sahiptir;

-Tesirli bir ağrı kesici olması,

-Kişiyi sakinleştirici etkileri bulunması,

-Prostat tedavisine katkıda bulunması,

-Haricen kullanımı ile uyuz hastalığına karşı etkili olması,

-Yine haricen kullanımı yoluyla çıban türü sorunlara çözümler sunması,

-Epilepsi hastalarının tedavi sürecine yardımcı olması,

-Bir başka harici kullanım alanı olarak saç dökülmesine karşı kullanılması.

Ancak tekrar tekrar hatırlatılması gereken yegâne nokta bu bitkinin çok tehlikeli derecede zehir içeriyor olmasıdır. Bu sebeple kendiniz ve çevrenizdekilerin sağlığı açısından hem bir bilen vasıtasıyla kullanmak, hem de dikkatle muhafaza etmek gerekmektedir.

Baldıran otu ne işe yarar?

Baldıran Otu zehirlidir ancak doğru kullanımı sonrası özünden önemli faydalar elde edilebilir. Baldıran Otu ne işe yarar sorusunun cevabı, kullanım alanına bağlıdır.

Sinirleri yatıştırır

Baldıran Otunun bilinen en önemli yararı, sinirleri yatıştırıcı özelliğinin bulunmasıdır. Sinir damarlarını yumuşatabilen Baldıran Otu, psikolojik sorunların önüne geçebiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar yaşayan kişiler için büyük faydalar sağlayabiliyor. Rahatlamak amacıyla Baldıran Otu kullanılabilir. Ancak doktor tavsiyesine uyulmalıdır. Bilinçsiz tüketimi ölüme götürebiliyor.

Beyine yararlıdır

Baldıran Otu, omurilik ve beyin hastalıklarından alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bitkiler içerisindedir. Baldıran Otu ayrıca beyin gelişimi için etkili olabilir. Ancak doğru kullanımı şarttır. Mutlaka uzmanlara danışmalı ve Baldıran Otunu onların bilgisi dışında kullanmamalısınız.

Böbrek taşını düşürücü özelliği bulunur

Baldıran Otu uzmanlardan yardım alınarak kullanılırsa önemli yararlar sağlayabilir. Bitkinin çok bilinen yararlarından birisi böbrek taşlarını düşürmede yardımcı niteliğine sahip olduğudur.

Baldıran Otu yüzyıllardır alternatif tıbbın kullanım alanındadır. Uzmanlar, yanlış tüketim sonucunda Baldıran Otundan zehirlenen insanların olduğunu belirtiyorlar. Bunun için uzmanlara danışılması gerekiyor.

Baldıran otu ne için kullanılır?

Baldıran Otu kullanım alanı oldukça geniştir. Klasik vücut ağrılarından, kronik yorgunluğa kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Bunun yanında, diğer nedenler için kullanılabiliyor.

Kan kanser hastalarında kullanılabiliyor

Baldıran Otu doğru kullanıldığında, hayati hastalıklara kadar her derde deva verebiliyor. Kan Kanseri gibi ciddi sorunlarda, yardımcı görev görebiliyor. Ancak unutulmamalı ki Baldıran Otu zehirli bir bitkidir. Bu bitkiyi zehirsiz olarak tüketmenin yolu, uzmanlardan yardım almak olarak karşımıza çıkıyor. Bitki ev ilaçları olarak kullanılamıyor.

Baldıran otu nasıl kullanılır?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Baldıran Otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır. Uzmanlar dışında Baldıran Otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır.

Baldıran otu nasıl zehirler?

Bitkinin tümü zehirli olmakla birlikte özellikle genç yaprakları, tohum ve meyveleri daha zehirlidir. Erzurum yöresinde gövdesi ve kabuğu soyulduktan sonra yenilen ve turşusu yapılan kimi bitkisiyle karıştırıldığından sık olarak zehirlenmelere neden olmaktadır.

Baldiran zehri nedir?

Baldıran, maydanozgiller (Apiaceae) familyasından olan ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen zehirin ortak adıdır. Ünlü filozof Socrates'in de bu zehri içerek idam edildiği rivayet edilir.

Baldıran otu zehirlenmesi belirtileri

Conium maculatum zehirlenmesinde tedavi destekleyicidir. Baldıran otu alımı sonrası ağızda yanma, tükürük salgısında artış, ellerde titreme ve yürürken dengesizlik şikâyetleri ile acil servise başvuran 6 yaşında kız çocuğu klinik ve laboratuvar özellikleri ile sunuldu.