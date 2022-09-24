Balçova Belediyesi konut satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Balçova Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda komisyon huzurunda 06.10.2022 Perşembe Günü saat 14.00’de yapılacaktır.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 05.10.2022 Çarşamba günü en geç saat 16.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların Mali Hizmetler Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14.00’de Balçova Belediyesi Meclis Salonun’da hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37’inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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