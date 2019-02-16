Balat'ta 4 katlı bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Fatih'in tarihi semti Balat'ta bulunan 4 katlı binanın çökmesi sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.16 Şubat 2019 Cumartesi 15:08
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi semt Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.
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