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Kadın - Aile Bal ve limon ile doğal yüz temizleme maskesi
Kadın - Aile

Bal ve limon ile doğal yüz temizleme maskesi

Bal ve limon bir araya geldiğinde doğal nemlendirici etkisi yaratıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:57:00 -
Bal ve limon ile doğal yüz temizleme maskesi

Bal ve limon bir araya geldiğinde doğal nemlendirici etkisi yaratıyor. Balın doğal yapısı sivilcelere karşı etkili ve yaşlanmaya karşı iyi bir hale gelmesini sağlıyor. Limon ise sivilceleri hızlı bir şekilde tedavi etmeye yardımcı olan L-askorbik asit maddesi içerir.

Bal limon maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Limon suyu ve balı karıştırın. Parmak uçlarınızla ince bir tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza bu karışımı sürün. Kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın.

 

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