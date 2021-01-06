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Kadın - Aile Bal kabaklı börek nasıl yapılır? | Turuncu börek tarifi
Kadın - Aile

Bal kabaklı börek nasıl yapılır? | Turuncu börek tarifi

Bal kabaklı börek için gerekli malzemeler | Bal kabağı ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Bal kabağı ile çorba, tatlı hatta börek bile yapabilirsiniz. Rengi ve tadıyla dikkat çeken bal kabaklı börek nasıl yapılır? | Bal kabaklı börek gerekli malzemeler | Denenmiş bal kabaklı börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:03:00 -
Bal kabaklı börek nasıl yapılır? | Turuncu börek tarifi

Turuncu börek tarifi | Tuzlu bir börek yerine tatlı bir böreğe ne dersiniz. Rengi sebebiyle ikram tabaklarınıza bir hayli yakışacak olan balkabaklı böreği hazırlaması da son derece kolay.

Bal kabaklı börek tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet yufka
  • 800 gram bal kabağı
  • Ceviz
  • Tarçın
  • Sıvı yağ
  • 2 su bardağı şeker

Bal kabaklı börek nasıl yapılır?

Öncelikle kabağı soyun ve rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Arzu ederseniz rondodan da geçirebilirsiniz.

Bal kabağının üzerine şekeri dökün ve güzelce karıştırın. Karışıma arzu ettiğiniz miktarda toz tarçın ve dövülmüş ceviz ekleyin.

Yufkaların her birini 12 üçgene bölün.

Her parçanın üzerine yağ sürüp bir miktar iç koyup sarın. Önce rulo sonra içe doğru gül böreği yapar gibi.

Sonrasında tüm börekleri fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında böreği kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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