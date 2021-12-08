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Kadın - Aile Bal kabağı mücveri tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bal kabağı mücveri tarifi, nasıl yapılır?

Bal kabağı mücveri tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:46:00 - 2021-12-08 12:50:56
Bal kabağı mücveri tarifi, nasıl yapılır?

Yöresel bir tarif olduğundan bal kabağının mücverini yapmak oldukça iddialı ve şaşırtıcı bir tarif ...

Balkabağı Mücveri Tarifi

Malzemeler

  • Yarım olgunlaşmamış balkabağı
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yumurta
  • 3 kaşık un
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Tuz
  • Baharat
  • Sıvı yağ (Kızartmak için)

Yapılışı

Balkabağını, havucu ve soğanı rendeleyip, az tuz ilave edip suyunu iyice sıkıyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip, harmanlıyoruz. Bir kaşık yardımı ile kızgın yağa atıp, üzerini hafif yassılaştırarak önlü arkalı kızartıyoruz.

Diğer önderimiz ise; Bal kabağı çorbasıdır.

Bal kabağı çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 250 gr balkabağı
  • 1 orta boy havuç
  • 1 orta boy kuru soğan
  • 1 orta boy patates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı et suyu
  • 5 su bardağı sıcak su
  • tuz, karabiber, muskat

Yapılışı:

Balkabağı, havuç, soğan ve patatesi eşit büyüklükte doğrayın.  Tencereye zeytinyağı, ve doğranmış malzemeleri alarak orta ateşte 5 dakika kadar kavurun. (Haşlanmış balkabağı ya da balkabağı püresi kullanacaksanız soğan, patates ve havucu 3-4 dakika kavurduktan sonra balkabağını ekleyin ve 2 dakika boyunca, kabak tamamen ezilinceye kadar kavurun.) Soğanlar şeffaflaşmaya başlayınca et suyu ve suyu tencereye ilave edin, tuz ve baharatları ilave ederek lezzetlendirin. Orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen çorbayı blenderdan geçirin ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

 

 

 

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