Bakü’yü Ermenilerden kurtaran Kafkas İslâm Ordusu’nun sergisi açıldı

Azerbaycan Tarih Müzesinde, Bakü’yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına sergi açıldı.

“Millet size minnettar” ismi verilen serginin açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Naile Velihanlı, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Özoral, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu’nca 100 yıl önce kurtarılmasının Azerbaycan’ı bugünlere hazırlayan çok önemli bir olay olduğunu söyledi.

"AZERBAYCAN TARİHİNİN EN ŞANLI SAYFALARINDAN BİRİ"

Türkiye ve Azerbaycan olarak bu büyük zaferi coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Özoral, “Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca hep bir oldu. Çünkü biz iki devlet, tek milletiz. Azerbaycan bizim de vatanımız. Kafkas İslam Ordusu da bundan 100 yıl önce Azerbaycan’a bu anlayışla geldi” diye konuştu.

Azerbaycan Tarih Müzesi Müdiresi Naile Velihanlı da 15 Eylül 1918’in Azerbaycan tarihinin en şanlı sayfalarından biri olduğunu belirtti.