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Bakü’yü Ermenilerden kurtaran Kafkas İslâm Ordusu’nun sergisi açıldı

Azerbaycan Tarih Müzesinde, ülkenin başkenti Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu adı verilen Osmanlı ordusu ve askerleri tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 100. yılı anısına “Millet size minnettar” ismi verilen sergi açıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
Bakü’yü Ermenilerden kurtaran Kafkas İslâm Ordusu’nun sergisi açıldı

Azerbaycan Tarih Müzesinde, Bakü’yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına sergi açıldı.

Millet size minnettar” ismi verilen serginin açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Naile Velihanlı, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Özoral, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu’nca 100 yıl önce kurtarılmasının Azerbaycan’ı bugünlere hazırlayan çok önemli bir olay olduğunu söyledi.

"AZERBAYCAN TARİHİNİN EN ŞANLI SAYFALARINDAN BİRİ"

Türkiye ve Azerbaycan olarak bu büyük zaferi coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Özoral, “Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca hep bir oldu. Çünkü biz iki devlet, tek milletiz. Azerbaycan bizim de vatanımız. Kafkas İslam Ordusu da bundan 100 yıl önce Azerbaycan’a bu anlayışla geldi” diye konuştu.

Azerbaycan Tarih Müzesi Müdiresi Naile Velihanlı da 15 Eylül 1918’in Azerbaycan tarihinin en şanlı sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
  1. Azerbaycan Tarih Müzesi
  2. Bakü
  3. Kafkas İslam Ordusu
  4. Osmanlı ordusu
  5. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
  6. Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Naile Velihanlı
  7. İstiklal Marşı
  8. Azerbaycan Milli Marşı
  9. Azerbaycan
  10. Azerbaycan Tarih Müzesi Müdiresi Naile Velihanlı

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