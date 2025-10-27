  • İSTANBUL
Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 3-6 Kasım’da yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı, organizatörler tarafından “güvenlik gerekçesiyle” ileri bir tarihe ve farklı bir mekâna ertelendi.

Siyonist medya IsraJ’in aktardığına göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı “iptal edildi.” Organizasyon yetkilileri, etkinliğin “güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ve farklı bir mekâna ertelendiğini” bildirdi.

Haberde, etkinlik için “şimdiden birkaç yüz bin şekel yatırım yapıldığı”, etkinlikte Haham David Yossef ve Haham Kalman Bar ile birlikte Bakanlar Amichai Chikli ve Amichai Eliyahou’nun da “katılması planlandığı” ifade edildi.

Yakın Doğu Haber'e göre organizatörler, Azerbaycan vatandaşı olup Türkiye ve İran’da yaşayan bazı kişiler tarafından sosyal medyada yapılan “protesto çağrılarının” ve mevcut “jeopolitik durumun değerlendirilmesi” sonrası böyle bir karar alındığını belirtti.

Velayeti'den ''Avrupa Hahamlar Konferansı'' tepkisi

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı'na tepki göstererek, bir Şii Müslüman ülkesinde böyle bir zirvenin düzenlenmesini şaşırtıcı ve üzücü bulduğunu belirterek bu haberin gerçek olmamasını temenni ettiğini belirtmişti.

Velayeti, bunun Azerbaycan hükümeti tarafından gerçekleştirilen ilk diplomatik normalları çiğneme olduğunu ve bunun tüm dünyada Şii kimliğine karşı anti-İslami bir hareket olarak görüldüğünü vurgulamıştı

