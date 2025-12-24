Bakü’de Türkiye-Azerbaycan yatırım buluşması

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğinin yol haritasının ele alındığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un açılışını yaptığı "2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu" panellerle devam etti.

Tarımsal işbirliği

"Tarımsal İşbirliği: Sürdürülebilir Kalkınma ve Gıda Güvenliği" başlıklı panelde, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarım konusundaki tecrübeleri ve işbirliği olanakları ele alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarım işbirliğinin artık yalnızca ekonomik değil, gıda güvenliği ve arzı açısından bölge için hayati nitelik taşıdığını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan olarak tarımsal üretimin artırılması, kırsal alanların güçlendirilmesi, çiftçi refahı, gıda arz güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele gibi birçok konuda benzer hedeflere ve ortak bir vizyona sahip olduklarını belirten Polat, "Türkiye'nin teknolojik, idari ve kurumsal deneyimi ile Azerbaycan'ın güçlü potansiyelinin buluşması, her iki ülke için de kazan-kazan esasına dayalı örnek bir işbirliği modeli ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin de standartların üretici ile tüketici arasındaki güvenin teminatı olduğunu belirtti.

Standartların tarımda verimlilik, kalite ve izlenebilirliğin temel güvencesi olduğunu vurgulayan Şahin, gıda güvenliğinin sağlanmasında ulusal ve uluslararası standartlara uyumun, ülkeler arası tarımsal işbirliğini güçlendirdiğini dile getirdi.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz de gıda güvenliğinde Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin gıda güvenliği hususunda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Karagöz, "Geldiğimiz konjonktürde, artık biz dostlarımızda her şeyi üretmek zorundayız, çünkü gıda artık bir silah olarak kullanılıyor. Gazze'de İsrail'in gıdayı bir silah olarak kullandığına, suyu bir silah olarak kullandığına, mazlumları bu yolla dize getirmeye çalıştığına ve bir soykırım yaptığına şahit oluyoruz." dedi.

Karagöz, Türkiye ve Azerbaycan'ın arzı artırmak zorunda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz iki ülke, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Yeter ki birbirimizin fazlasını paylaşalım, eksiğini giderelim. Gençleri tarımsal üretimin içine katalım, teknoloji eliyle daha az kaynakla daha çok ve daha sağlıklı üretim yapalım. Hem tarımı hem de tarımın teknolojisini üretelim, verileri kullanıp otonom sistemlerle gıdada tam bağımsızlık yolculuğunu sürdürülebilir kılalım. Türkiye ve Azerbaycan'ın gıda güvenliği hususunda ortak müktesebat hazırlaması gerekiyor. Bu müktesebat, Türk Devletleri Teşkilatının ortak tarım politikasının da temelini oluşturabilir."

Forumda, yatırımların doğru planlanmasının önemi vurgulandı

"Finansmana Erişim ve Sigorta Mekanizmaları" başlıklı panelde, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin finansmanı, ihracat kredileri, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansal risklerin yönetimi gibi konular ele alındı.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, burada yaptığı konuşmada, yatırımların her zaman beklentilere cevap vermediğini belirterek, bunun temel nedenlerinden birinin finansman modelinin doğru kurgulanmaması olduğunu söyledi.

Demir, yatırımın öncelikle doğru planlanması gerektiğini vurgulayarak, kaynak temininin öz kaynak ve yabancı kaynaklardan oluştuğunu ifade etti.

Bir projede öz kaynak katkısının yetersiz olmasının yatırımcının motivasyonunu da olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demir, sağlıklı bir yatırım için öz kaynak oranının en az yüzde 25 seviyesinde olması gerektiğini kaydetti.

Yabancı kaynak kullanımının ise ağırlıklı olarak banka kredileriyle sağlandığını aktaran Demir, bankalar açısından temel motivasyon unsurunun projenin doğru kurgulanması olduğunu, doğru nakit akışına ulaşabilmek için planlamanın baştan itibaren sağlıklı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Demir, yatırım süreçlerinde maceracı yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Geleceğin teknolojileri konuşuldu

Forumda, "Sanayi, 4.0: Geleceğin Teknolojileri" paneli de düzenlendi.

Panelde konuşan Azerfloat Operasyonlar Direktörü Ersin Ayar, endüstride dijitalleşmenin ve otomasyonun arttığını belirterek, üretimde yapay zekanın payına dikkati çekti.

Ayar, otomasyonla üretimin daha da arttığını vurgulayarak, yapay zeka korkularının ancak eğitimle aşılabileceğini, eğitilen çalışanların bir robotu idare edebilecek teknik bilgilerle donatılması gerektiğini söyledi.

Çalışanların, teknolojiyle paralel şekilde bilgilerini de geliştirmesi gerektiğini dile getiren Ayar, bu rekabetin üretimin kalitesini yükselteceğini kaydetti.