Bakü’de dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün en işlek ana caddeleri ve sokaklarında korona virüs salgını nedeniyle geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında Bakü Valiliği tarafından şehrin 300’den fazla ana caddesi özel kimyasallarla dezenfekte edildi. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan çalışmalar kapsamında şehir merkezinin ana caddelerinde ve kaldırımlarında özel kimyasallarla dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İki binden fazla çalışan, kaldırımlar, yol kenarları, parklar, meydanlar, sokaklar, otoparklar ve yol kenarındaki korkulukları dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek.

Öte yandan, Azerbaycan’da şu ana kadar 2 bin 980 Covid-19 vakası tespit edilirken, 36 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam bin 886 kişi ise virüsü yenerek iyileşti.