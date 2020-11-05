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Aktüel Baksı Müzesi'nde "Öğrenci Sanat Şenliği"
Aktüel

Baksı Müzesi'nde "Öğrenci Sanat Şenliği"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:52:30 -
Baksı Müzesi'nde "Öğrenci Sanat Şenliği"

BAYBURT (AA) - Bayburt'taki Baksı Müzesince, sanata yeteneği olan öğrencilerin eğitimine destek amacıyla "8. Öğrenci Sanat Şenliği" düzenlendi.

Projenin raportörü ressam ve eğitimci Zeynel Abidin Öztürk, şenlik ile bölgedeki yetenekli çocukları keşfederek onların eğitim hayatlarına destek olmanın amaçladığını söyledi.

Şenliğin Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon'daki öğrencileri kapsadığını vurgulayan Öztürk, projeye Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin jüri desteği verdiğini belirtti.

Salgın dolayısıyla bu yıl atölye çalışması yapılmayan etkinliğin sergi açılışıyla sona erdiğini ifade eden Öztürk, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon illerinden resim yarışmasına katılarak bir yıllık eğitim bursu almaya hak kazanan 150 öğrencinin sertifikalarının İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından takdim edildiğini belirtti.

Öztürk, salgın sebebiyle atölye çalışması yapılmayan programın sergi açılışının ardından sona erdiğini aktardı.

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