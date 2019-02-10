Bakliyatta market fiyatlarında düşüş sağladık

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bakliyat fiyatlarını takip ederek üretici ve tüketicinin mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Market fiyatlarının düşüşüne de katkı yaptıklarını ifade eden Güldal, nohut ve yeşil mercimekleri piyasa fiyatlarının yüzde 20-40 altında perakende olarak satışa sunduklarını hatırlattı. Güldal, ayrıca bakliyat ekim alanları ile üretimin artıracak adımlar atacaklarını dile getirdi.