THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem hangisidir? Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için neler yapmak gerekir?

27 Kasım 2018 Salı 22:26
Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Birçok kişi evlerinde bakliyatları ya plastik kavanozlara veya naylon poşetlerde tutar. Bu bakliyat saklama yöntemini kullanan kişiler hatalı bir yöntem kullanmış olur. Çünkü plastik ve naylon içinde bakliyatlar daha çabuk güvelenir.

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem ya bez torbalar ya da cam kavanozlar seçilmelidir.

Eğer bakliyat saklamak için bez torba kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlar; aldığınız kumaşı diktirdikten sonra hemen kullanmayın. Kullanmadan önce iyice yıkayın, hatta mikropların tamamen yok edilmesi için kaynatın. Daha sonra bakliyatları içine gönül rahatlığıyla koyabilirsiz.

Bakliyatları bez torbada saklayacak olanlar, bakliyatlarını bez torbalara koyduktan sonra bunları herhangi bir deterjan vs. temizlik ürünleri ile aynı dolapta, aynı çekmecede kısacası aynı yerde bir arada tutmayın; çünkü deterjan kokusu bakliyatınıza siner ve yaptığınız yemeklerde deterjan kokusunu alırsınız.

Cam kavanozda bakliyat saklayacak olanlar ise cam kavanozlarınızı güzelce yıkayın kurutun ve bakliyatlarınızı içine koyu Kavanozunuzun içine birde 1 tane atkestanesi koyun. Çünkü atkestanesi güvelerin bakliyatlarınıza gelmesini engeller. Güvelerin gelmemesi için atkestanesini, nohutta, mercimekte ve fasulyeleriniz içinde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken Kullanacağınız bakliyat kavanozunuza 1 tane atkestanesi koymak.

Güvelere karşı atkestanesini sadece bakliyatlara değil, elbiselere, halılara kısaca güve oluşabilecek her yerde kullanabilirsiniz.

Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için eğer atkestanesi bulamıyorsanız o zaman kabuklu olarak bir diş sarımsakta aynı görevi yapar yani güvelenmeyi önler.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan açıklama: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak
    1. Korkutan açıklama: Marmara'da 7.4..
    2. Onazi, tedavi için Amerika Birleşik..
    3. Soyulmuş patateslerin kararmasını..
    4. Gabon Cumhurbaşkanı tedavisi için..
    5. Tuz rutubetten nasıl korunur?
    6. 'Çingene Kızı' sis engeline takıldı
    7. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    8. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    9. Çarpıcı yorum! "Rusya-Ukrayna..
    10. Çocuklarda kalp hastalıklarının..
    11. Tekirdağ'da bin 933 kaçak cep telefonu..
    12. Demir eksikliği bu belirtiler ile..
    13. Reyhanın faydaları nelerdir?
    14. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    15. Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?
    16. Çocuklarınızı yetiştirirken bu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde..
    18. Şampiyonlar Ligi'nde faciadan dönüldü!
    19. ABD Başkanı Trump'ın Arjantin'deki G20..
    20. Irak Başbakanı'ndan DEAŞ eylemlerinin..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor