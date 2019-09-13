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Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor

Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan “Organik Bakliyat Yetiştiriciliği Projesi“ kapsamında son yıllarda yüzlerce dönüm araziye ekilen bakliyat ürünleri, üreticinin yüzünü güldürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 10:47
Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor

Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan “Organik Bakliyat Yetiştiriciliği Projesi“ kapsamında son yıllarda yüzlerce dönüm araziye ekilen bakliyat ürünleri, üreticinin yüzünü güldürüyor.


Kentin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile uygulanan “Organik Bakliyat Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında üretimin yaygınlaştırılmasında hedeflenen kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi organik bakliyat ekim alanı 8 bin dekarı buldu.


İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen yaptığı açıklamada, uygulanan proje ile hububattan ziyade bakliyat üretimine yönelme olduğunu belirterek, “Bu bağlamda ilimizde 8 bin dekar alanda fasulye, nohut, mercimek ekimi gerçekleşti. Tabii eskiden beri ilimizde bu alanlarda hububat ekimi gerçekleşiyordu. Çiftçilerimizin piyasa değeri daha yüksek olan, daha yüksek gelir getiren bakliyat ekimine yönelmesiyle birlikte yüzleri de güldü” dedi. Bayburt’ta kış aylarının ağır geçmesiyle toprağın doğal yollarla hastalıklardan arındığınıbelirten Ersen, bu avantajın ürünlerin organik ve lezzetli olmasını sağladığını anımsattı.


Bakliyat üretiminde çiftçilere verilen makine ve tohum desteğinin de her yıl artarak devam edeceğini vurgulayan Ersen, “Bakliyat için yatırım yapacak olan üreticilerimizin hiç tereddüt etmeden bu yatırımı gerçekleştirmesini istiyoruz. Zaten bizimde bu yönlü çalışmalarımız olacak. Eğitim olsun, teknik destek olsun bununla ilgili çok yoğun çalışmalar içerisine gireceğiz. Artık arpanın, buğdayın bizim memleketimizde kar etmediğini görüyoruz ve çiftçilerimize de anlatacağız.” dedi.


Bayburtlu çiftçi Özkan Yılmaz ise bu yıl tarlalarına nohut ektiğini ve aldığı verimden oldukça memnun olduğunu kaydetti.


Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı tohum desteğiyle ekim yaptığını ifade eden Yılmaz, “Bu yıl havaların kurak geçmesine rağmen hububata göre üretim daha iyi oldu. Nohut bitkisi kurak havalara daha dayanıklı olduğu için dekara 100-140 kilo arasında aldığımız oldu. Ben yıllardır arpa, buğday ekiyordum bir yıl kar ediyoruz, diğer yıl zarar ediyoruz ömrümüz bu şekilde gelip geçiyordu. Ama bu yıl nohut ektim ve çok memnunum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:47
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