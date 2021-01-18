Bakliyat türlüsü tarifi | Bakliyat türlüsü nasıl yapılır?

Lezzetli ve çok besleyici olan bakliyat türlüsü, özellikle vejeteryanlar için vazgeçilmez bir tarif olacak. Hem anne yemeği hem de enerji deposu olan bakliyat türlüsünün içinde aradığınız tüm bakliyatlar bulunuyor. Bu tarifle beraber hem doyacaksınız hem de daha sağlıklı hissedeceksiniz. Peki, Bakliyat türlüsü nasıl yapılır? Bakliyat türlüsü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?