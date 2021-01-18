Bakliyat türlüsü tarifi | Bakliyat türlüsü nasıl yapılır?
Lezzetli ve çok besleyici olan bakliyat türlüsü, özellikle vejeteryanlar için vazgeçilmez bir tarif olacak. Hem anne yemeği hem de enerji deposu olan bakliyat türlüsünün içinde aradığınız tüm bakliyatlar bulunuyor. Bu tarifle beraber hem doyacaksınız hem de daha sağlıklı hissedeceksiniz. Peki, Bakliyat türlüsü nasıl yapılır? Bakliyat türlüsü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Bakliyat türlüsü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1/2 su bardağı haşlanmış nohut, 1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1/2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1/2 su bardağı haşlanmış kuru börülce, 1 tane soğan, 2 tane domates, 2 diş sarımsak, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber
Bakliyat türlüsü nasıl yapılır?
Kuru soğanı ince ince doğrayınız. Ardından derince bir tencerenin içine aldığınız zeytinyağı ısıttıktan sonra doğradığınız soğanları içine atmalısınız. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurmanız gerekir.
Domatesleri rendeleyip soğanları üstüne ekleyin. Daha sonra sarımsakları da tencerenin içine rendeleyin ve salçayı da üzerine ekleyin. 2-3 dakika kadar kavurmaya devam etmelisiniz.
Haşlanmış yeşil mercimek, nohut, börülce ve kuru fasulyeyi içerisine ekleyin ve yüksek ateşte nazikçe karıştırın. Bu şekilde 2 dakika daha pişirmeniz gerekir.
Daha sonra malzemelerin üstüne çıkacak kadar kaynar suyu tencereye boşaltınız. Baharatlarını üstüne ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatınız. Kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakabilirsiniz.
Yemek piştikten sonra servis tabağına alabilirsiniz. İnce doğranmış maydanozlarla süsleyerek artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
Servis önerisi olarak üzerine ince doğranmış maydanoz ekleyebilir, bulgur pilavı ve yoğurtla da servis edebilirsiniz.